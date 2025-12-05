İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ermənistan-Gürcüstan sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən 5 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 05 dekabr, 2025
    • 11:13
    Ermənistan-Gürcüstan sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən 5 nəfər saxlanılıb

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Sərhəd Polisi əməkdaşları Ermənistanla dövlət sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən 5 nəfəri saxlayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, sərhəd sektorunun mühafizə olunan "Ququti", "Sadaxlo" və "Vale" bölmələrində saxlanılan şəxslər arasında üç əcnəbi – 1992-ci il təvəllüdlü A.V., 1997-ci il təvəllüdlü H.S. və Gürcüstan vətəndaşı 197-ci il təvəllüdlü K.O., eləcə də iki digər şəxs – 1976-cı il təvəllüdlü və 1993-cü il təvəllüdlü K.L. var.

    Gürcüstan Sərhəd Polisinin məlumatına görə, bu cinayətə görə 5 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. İstintaq müəyyən edib ki, A.V. və H.S. qrup halında Ermənistan-Gürcüstan dövlət sərhədini keçməyə cəhd ediblər, K.O. isə Ermənistan Respublikasından Gürcüstana daxil olub, müttəhimlər M.K. və K.L. isə Türkiyə vasitəsilə Gürcüstana keçməyə çalışıblar.

    Sərhəd Polisinin bəyanatında bildirilir ki, faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 19-344-cü maddəsinin 2-ci hissəsi və 344-cü maddəsinin 1-ci hissəsi üzrə istintaq aparılır. Cinayət maddələri qrup halında sərhədi qanunsuz keçməyə cəhd və sərhədin qanunsuz keçilməsi ilə bağlıdır.

    Ermənistan Gürcüstan sərhəd

    Son xəbərlər

    11:25

    Mədəni sərvətlərin razılaşdırılmadan toxunulmazlığını pozanlar barədə cəzalar sərtləşdirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:19

    Azərbaycanda nəqliyyatda mobillik həlli tətbiqi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    11:17

    Bakıda TDT-nin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    11:16

    Türkiyədə bir neçə futbolçu və klub rəsmiləri saxlanılıb

    Futbol
    11:13

    Ermənistan-Gürcüstan sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən 5 nəfər saxlanılıb

    Region
    11:11

    Giya Abaşidze: Gürcüstan və Azərbaycan hibrid hücumlara qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməlidir

    Xarici siyasət
    11:06

    İƏT Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində Yaradıcı Kənd sərgisi təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    "Qarabağ"la Bakıdakı oyunda "Ayaks"ı 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək

    Futbol
    11:03

    Bakı aeroportunda epidemioloji risklərin idarə olunması ilə bağlı təlim keçirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti