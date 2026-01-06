Доля платежей через NFC в бакинском метро приблизилась к 24%
Инфраструктура
- 06 января, 2026
- 19:43
В декабре 2025 года 5 млн 68 тыс. 343 пассажира Бакинского метрополитена совершили оплату с помощью технологии NFC (23,93% от общего числа оплат).
Об этом сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен".
За первые два месяца внедрения NFC-платежей этим способом было оплачено 7 млн 233 тыс. 200 поездок.
По сравнению с ноябрем, количество оплат через NFC увеличилось на 134,11%.
Отметим, что внедрение оплаты через NFC в бакинском метро началось 1 ноября 2025 года, и теперь на всех станциях можно оплачивать проезд банковскими картами, поддерживающими NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.
