Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Доля платежей через NFC в бакинском метро приблизилась к 24%

    Инфраструктура
    • 06 января, 2026
    • 19:43
    Доля платежей через NFC в бакинском метро приблизилась к 24%

    В декабре 2025 года 5 млн 68 тыс. 343 пассажира Бакинского метрополитена совершили оплату с помощью технологии NFC (23,93% от общего числа оплат).

    Об этом сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен".

    За первые два месяца внедрения NFC-платежей этим способом было оплачено 7 млн 233 тыс. 200 поездок.

    По сравнению с ноябрем, количество оплат через NFC увеличилось на 134,11%.

    Отметим, что внедрение оплаты через NFC в бакинском метро началось 1 ноября 2025 года, и теперь на всех станциях можно оплачивать проезд банковскими картами, поддерживающими NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.

    Бакинское метро NFC оплата
    Bakı metrosunda NFC ilə ödənişlərin payı 24 %-ə yaxınlaşıb

    Последние новости

    20:24

    Яшар Гюлер потребовал от PKK и связанных с ней группировок сложить оружие

    В регионе
    20:09

    Трамп выразил уверенность в "эпической победе" на выборах в конгресс в 2026 году

    Другие страны
    20:02

    КСИР: 400 армейских подразделений приведены в полную боевую готовность

    В регионе
    19:51

    Трамп: В Венесуэле знали об операции по захвату Мадуро

    Другие страны
    19:44

    СМИ: Министры финансов стран G7 обсудят в Вашингтоне поставки редкоземов

    Другие страны
    19:43

    Доля платежей через NFC в бакинском метро приблизилась к 24%

    Инфраструктура
    19:35

    Страны Европы планируют отправку 30 тысяч миротворцев на запад Украины

    Другие страны
    19:14

    В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура

    Командные
    19:08

    В Елисейском дворце началась встреча "коалиции желающих"

    Другие страны
    Лента новостей