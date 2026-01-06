Bakı metrosunda NFC ilə ödənişlərin payı 24 %-ə yaxınlaşıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İnfrastruktur
    • 06 yanvar, 2026
    • 19:27
    Bakı metropolitenində 2025-ci ilin dekabr ayında 5 milyon 068 min 343 sərnişin NFC texnologiyası ilə ödəniş edib ki, bu da ümumi ödənişlərin 23,93 %-ni təşkil edir.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.

    Məlumata görə, NFC ödənişlərin tətbiq olunduğu ilk iki ay ərzində bu üsulla ümumilikdə 7 milyon 233 min 200 sərnişin keçidi qeydə alınıb.

    Noyabr ayı ilə müqayisədə NFC ödənişlərin sayında 134,11 % artım müşahidə olunub.

    Qeyd edək ki, Bakı metrosunda NFC əsaslı ödəniş sisteminin tətbiqinə ötən ilin 1 noyabr tarixindən başlanılıb. Hazırda metrodan keçid zamanı NFC-ni dəstəkləyən bütün yerli bank kartları, eləcə də "Apple Pay" və "Google Pay" vasitəsilə ödəniş etmək mümkündür.

