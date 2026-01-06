Bakı metrosunda NFC ilə ödənişlərin payı 24 %-ə yaxınlaşıb
İnfrastruktur
- 06 yanvar, 2026
- 19:27
Bakı metropolitenində 2025-ci ilin dekabr ayında 5 milyon 068 min 343 sərnişin NFC texnologiyası ilə ödəniş edib ki, bu da ümumi ödənişlərin 23,93 %-ni təşkil edir.
Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.
Məlumata görə, NFC ödənişlərin tətbiq olunduğu ilk iki ay ərzində bu üsulla ümumilikdə 7 milyon 233 min 200 sərnişin keçidi qeydə alınıb.
Noyabr ayı ilə müqayisədə NFC ödənişlərin sayında 134,11 % artım müşahidə olunub.
Qeyd edək ki, Bakı metrosunda NFC əsaslı ödəniş sisteminin tətbiqinə ötən ilin 1 noyabr tarixindən başlanılıb. Hazırda metrodan keçid zamanı NFC-ni dəstəkləyən bütün yerli bank kartları, eləcə də "Apple Pay" və "Google Pay" vasitəsilə ödəniş etmək mümkündür.
Son xəbərlər
19:27
Bakı metrosunda NFC ilə ödənişlərin payı 24 %-ə yaxınlaşıbİnfrastruktur
19:23
Yelisey sarayında "İstəklilər koalisiyası"nın görüşü başlayıbDigər ölkələr
19:22
Suriyada toqquşmada dörd nəfər ölübDigər ölkələr
19:05
İsrail ordusu Livana zərbə endiribDigər ölkələr
19:01
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınan bir oyun keçirilibKomanda
18:52
Aİ ilə MERCOSUR arasında sərbəst ticarət sazişinin gələcəyi qeyri-müəyyəndirDigər ölkələr
18:43
Foto
Xaraba Gilan ərazisində abidələrin qorunması zamanı görüləcək işlər müəyyənləşdirilibMədəniyyət
18:26
Foto
Hakan Fidan Parisdə suriyalı həmkarı ilə görüşübRegion
18:25