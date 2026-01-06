Трамп: В Венесуэле знали об операции по захвату Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Каракасе знали о готовящейся операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал в ходе встречи с американскими конгрессменами-республиканцами в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

"США в очередной раз доказали, что являются самый могущественной смертоносной и сильной армией на планете Земля", - сказал Трамп, выразив сожаление в связи с большим количеством убитых американскими военными при атаке на Венесуэлу.

Он также отметил, что Мадуро "жестокий парень...".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 5 января предстал перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и сказал, что всё еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Судья заявил, что следующее заседание состоится 17 марта.

Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.