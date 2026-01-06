Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    КСИР: 400 армейских подразделений приведены в полную боевую готовность

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 20:02
    Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии высочайшей боевой готовности и готовы решительно ответить на любое нападение со стороны США и Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Муртеза Гурбани.

    Он отметил, что 400 подразделений КСИР и сухопутных войск находятся в состоянии полной боевой готовности. "Если произойдет какая-либо агрессия, они дадут ответ Израилю", - подчеркнул Гурбани.

    Израиль КСИР Иран
    SEPAH: Ordunun 400 bölməsi tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib
    400 units of IRGC, Iranian Army on full alert

