КСИР: 400 армейских подразделений приведены в полную боевую готовность
В регионе
- 06 января, 2026
- 20:02
Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии высочайшей боевой готовности и готовы решительно ответить на любое нападение со стороны США и Израиля.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Муртеза Гурбани.
Он отметил, что 400 подразделений КСИР и сухопутных войск находятся в состоянии полной боевой готовности. "Если произойдет какая-либо агрессия, они дадут ответ Израилю", - подчеркнул Гурбани.
КСИР: 400 армейских подразделений приведены в полную боевую готовность
