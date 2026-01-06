КСИР: 400 армейских подразделений приведены в полную боевую готовность

Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии высочайшей боевой готовности и готовы решительно ответить на любое нападение со стороны США и Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Муртеза Гурбани.

Он отметил, что 400 подразделений КСИР и сухопутных войск находятся в состоянии полной боевой готовности. "Если произойдет какая-либо агрессия, они дадут ответ Израилю", - подчеркнул Гурбани.