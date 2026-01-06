İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    SEPAH: Ordunun 400 bölməsi tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 19:43
    SEPAH: Ordunun 400 bölməsi tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    İran silahlı qüvvələri ən yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətindədir və ABŞ ilə İsrailin hər hansı bir hücumuna qətiyyətlə cavab verməyə hazırdır.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun (SEPAH) baş komandanının müşaviri, briqada generalı Mürtəza Qurbani bəyan edib.

    O bildirib ki, SEPAH və quru qoşunlarının 400 bölməsi tam döyüş hazırlığı vəziyyətindədir. "Əgər hər hansı bir təcavüz baş versə, onlar İsrailə cavab verəcəklər", - Qurbani vurğulayıb.

    КСИР: 400 армейских подразделений приведены в полную боевую готовность
    400 units of IRGC, Iranian Army on full alert

