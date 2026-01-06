Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Страны Европы планируют отправку 30 тысяч миротворцев на запад Украины

    Страны Европы планируют отправку 30 тысяч миротворцев на запад Украины

    Франция, Великобритания и Турция намерены на саммите "коалиции желающих" в Париже поддержать предложение о размещении миротворческих сил в Украине с возможной логистической и разведывательной поддержкой со стороны США.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP, ссылаясь на оказавшийся в распоряжении агентства проект декларации.

    Согласно проекту, Вашингтон окажет поддержку европейским силам в случае нападения со стороны России и будет осуществлять контроль прекращения огня.

    "Европейские союзники Украины считают, что ее будущие многонациональные силы для Украины выиграют от обязательства США поддержать их в случае нападения России после возможного прекращения огня", - говорится в сообщении.

    Состав этих сил может варьироваться от 15 тыс. до 20 тыс. солдат, а возможно - до 30 тыс. Основная часть войск будет предоставлена Францией и Великобританией, в то время как Турция возьмет на себя обеспечение безопасности в Черном море. Большинство сил будет размещено на западе Украины.

    По данным агентства, около 30 лидеров, собравшихся во вторник днем ​​в Елисейском дворце, готовятся заявить о своей "готовности" предоставить Украине политически и юридически подкрепленные гарантии, которые будут активированы после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Россией.

