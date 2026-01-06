Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Елисейском дворце началась встреча "коалиции желающих"

    В Елисейском дворце началась встреча коалиции желающих

    В Елисейском дворце началась встреча "коалиции желающих" с участием представителей более 27 лидеров стран.

    Как передает Report, об этом сообщает Суспільне.

    Агентство Вloomberg писало, что европейские лидеры и американские чиновники стремятся финализировать соглашение о гарантиях безопасности, которое содержит возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить прочность любого мирного соглашения.

    По словам источников, переговоры в Париже будут сфокусированы на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами коалиции.

    Президент Украины Владимир Зеленский также планирует встречу с генеральным секретарем НАТО и представителями американской переговорной команды.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Европа и США находятся на финальном этапе согласования общей позиции по мирным договоренностям о завершении российско-украинской войны, которые могут быть подписаны в ближайшие дни, вероятно в Вашингтоне.

    По словам Туска, сейчас стороны имеют согласованную базу для переговоров - речь идет о 20 пунктах будущего мирного соглашения, а также о документах, которые будут определять формат сотрудничества между Европой и США в восстановлении Украины после завершения войны.

    Представитель ЕС в комментарии Politico заявил, что участники переговоров постепенно согласовывают "шесть или семь различных документов", касающихся различных аспектов прекращения огня и послевоенной структуры.

    Среди них - 20-пунктный мирный план, разработанный совместно ЕС и США, документ о гарантиях безопасности и другой документ об экономическом развитии. Все документы должны быть подписаны всеми сторонами, включая Россию.

