Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Министры финансов стран G7 обсудят в Вашингтоне поставки редкоземов

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 19:44
    СМИ: Министры финансов стран G7 обсудят в Вашингтоне поставки редкоземов

    Министры финансов стран "Большой семерки" встретятся в Вашингтоне 12 января, чтобы обсудить вопросы поставок редкоземельных металлов.

    Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщили источники.

    По словам одного из них, среди тем обсуждения будут установление минимальных цен на редкоземельные металлы и другие вопросы, связанные с критически важными минералами.

    Обсуждение минимальных цен началось еще в прошлом году с целью сделать инвестиции в критические минералы за пределами Китая экономически выгодными. США в прошлом году первыми установили минимальную цену в контракте на поставки редкоземельных металлов внутри страны.

    Большая семерка G7 редкоземельные металлы Вашингтон
    G7 dövlətlərinin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda nadir metalların tədarükünü müzakirə edəcəklər
    G7 finance ministers to meet in Washington to discuss rare earths, three sources say

    Последние новости

    20:24

    Яшар Гюлер потребовал от PKK и связанных с ней группировок сложить оружие

    В регионе
    20:09

    Трамп выразил уверенность в "эпической победе" на выборах в конгресс в 2026 году

    Другие страны
    20:02

    КСИР: 400 армейских подразделений приведены в полную боевую готовность

    В регионе
    19:51

    Трамп: В Венесуэле знали об операции по захвату Мадуро

    Другие страны
    19:44

    СМИ: Министры финансов стран G7 обсудят в Вашингтоне поставки редкоземов

    Другие страны
    19:43

    Доля платежей через NFC в бакинском метро приблизилась к 24%

    Инфраструктура
    19:35

    Страны Европы планируют отправку 30 тысяч миротворцев на запад Украины

    Другие страны
    19:14

    В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура

    Командные
    19:08

    В Елисейском дворце началась встреча "коалиции желающих"

    Другие страны
    Лента новостей