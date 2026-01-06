СМИ: Министры финансов стран G7 обсудят в Вашингтоне поставки редкоземов

Министры финансов стран "Большой семерки" встретятся в Вашингтоне 12 января, чтобы обсудить вопросы поставок редкоземельных металлов.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщили источники.

По словам одного из них, среди тем обсуждения будут установление минимальных цен на редкоземельные металлы и другие вопросы, связанные с критически важными минералами.

Обсуждение минимальных цен началось еще в прошлом году с целью сделать инвестиции в критические минералы за пределами Китая экономически выгодными. США в прошлом году первыми установили минимальную цену в контракте на поставки редкоземельных металлов внутри страны.