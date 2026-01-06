İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    G7 dövlətlərinin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda nadir metalların tədarükünü müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 19:53
    G7 dövlətlərinin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda nadir metalların tədarükünü müzakirə edəcəklər

    "Böyük yeddilik" (G7) ölkələrinin maliyyə nazirləri yanvarın 12-də Vaşinqtonda nadir metalların tədarükünü müzakirə edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Reuters" agentliyinə mənbələr bildiriblər.

    Məlumata görə, müzakirə mövzuları arasında nadir torpaq metalları üçün minimum qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi və kritik minerallarla bağlı digər məsələlər də olacaq.

    Minimum qiymətlərlə bağlı müzakirə ötən ildən başlayıb. Məqsəd Çindən kənarda kritik minerallara sərmayəni iqtisadi cəhətdən sərfəli etməkdir. ABŞ ötən il ölkə daxilində nadir torpaq metallarının tədarükü üzrə müqavilədə minimum qiyməti ilk dəfə müəyyənləşdirən dövlət olub.

    nadir torpaq metalları ABŞ "Böyük Yeddilik"
    СМИ: Министры финансов стран G7 обсудят в Вашингтоне поставки редкоземов
    G7 finance ministers to meet in Washington to discuss rare earths, three sources say

    Son xəbərlər

    20:22

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası VIII turda qalib gəlib

    Komanda
    20:22

    Tramp Konqresə seçkilərdə "epik qələbə"yə inanır

    Digər ölkələr
    20:07

    Yaşar Gülər PKK, PYD, YPG və SDQ-dən silahı yerə qoymağı tələb edib

    Region
    20:00

    Tramp: Venesuelada Maduronun ələ keçirilməsi əməliyyatı barədə məlumatlı idilər

    Digər ölkələr
    19:53

    G7 dövlətlərinin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda nadir metalların tədarükünü müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    19:53

    "Bavariya" yoxlama oyununda Avstriya klubuna qalib gəlib

    Futbol
    19:50

    Avropa ölkələri Ukraynaya 30 min sülhməramlı göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:43

    SEPAH: Ordunun 400 bölməsi tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Region
    19:27

    Bakı metrosunda NFC ilə ödənişlərin payı 24 %-ə yaxınlaşıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti