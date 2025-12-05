Синди Тианко: "Азербайджанские железные дороги" могут сами производить "зеленую энергию"

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) рассматривает возможность превращения собственных инфраструктурных активов в источники производства возобновляемой энергии, что открывает путь к созданию более энергоэффективной, устойчивой и технологически продвинутой железнодорожной системы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила директор департамента новых энергетических направлений Азиатского банка развития (АБР) Синди Сиснерос Тианко (Cindy Cisneros Tiangco).

По ее словам, партнерство АБР и АЖД становится примером того, как многосторонние банки развития, правительства и частный сектор могут совместно вырабатывать комплексные решения для преодоления современных энергетических и инфраструктурных вызовов.

"Техническая помощь сосредоточена на нескольких ключевых результатах, и все они согласованы с собственным видением АЖД того, какой должна быть железнодорожная компания будущего. Мы будем рассматривать инновационные решения не только с точки зрения того, как функционирует железная дорога, но и с точки зрения того, как она может использовать свои активы для производства возобновляемой энергии и направлять ее на собственные нужды", - отметила С.Тианко.

По ее словам, важная часть работы затронет меры по повышению энергоэффективности и укреплению институционального потенциала.

"Идея нашей технической помощи заключается в том, чтобы компания или страна были способны самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты. АБР здесь для того, чтобы поддержать это наращивание потенциала и обеспечить внедрение лучшей международной практики, которую АЖД сможет интегрировать в свою деятельность", - добавила она.