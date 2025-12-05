Иоанэ Шаишмелашвили: BBC публикует недостоверные сведения об Азербайджане

ВВС распространяет недостоверную информацию об Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил ведущий программы Eurocracy - Former Europe Иоанэ Шаишмелашвили на Азербайджано-грузинском медиафоруме в Баку.

"К сожалению, информационные кампании часто подаются искаженно, и мы наблюдаем это в Азербайджане, где также распространяется большое количество ложной информации. BBC публиковала материалы о событиях, связанных с журналистами, и их деятельностью. Это показывает, что в социальных сетях и медиа существует множество проблем - фейковая информация распространяется мгновенно и охватывает широкую аудиторию", - отметил он.

По его словам, подобные случаи демонстрируют необходимость более серьезных мер: "Как может быть, что СМИ с мировой репутацией и высокими стандартами, такие как BBC, публикуют ложные сведения или распространяют недостоверную информацию об Азербайджане? Очевидно, что медиа может использоваться для продвижения политических интересов, а аудитория не всегда имеет возможность проверять достоверность огромного потока ежедневной информации".

"Медиа должно осознавать свою ответственность, а журналисты - понимать, что предоставляемая ими информация затрагивает национальные интересы не только одной страны, но и нескольких государств. Если этого не учитывать, проблема дезинформации превращается в серьезный национальный вызов. Уровень риска сегодня достиг масштаба, сравнимого с угрозой для страны", - заключил он.