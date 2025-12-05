Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца
В регионе
- 05 декабря, 2025
- 11:54
Суд в Армении избрал арест сроком на два месяца в качестве меры пресечения в отношении главы канцелярии Эчмиадзина, архиепископа Аршака Хачатряна, задержанного в четверг.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
По версии следствия, Хачатрян в 2018 году поручил кому-то подкинуть наркотики в сумку одного из активистов, проводивших акцию с требованием отречения католикоса всех армян Гарегина II от престола. Хачатрян сделал это с целью дискредитации протестующих.
