Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца

Суд в Армении избрал арест сроком на два месяца в качестве меры пресечения в отношении главы канцелярии Эчмиадзина, архиепископа Аршака Хачатряна, задержанного в четверг.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По версии следствия, Хачатрян в 2018 году поручил кому-то подкинуть наркотики в сумку одного из активистов, проводивших акцию с требованием отречения католикоса всех армян Гарегина II от престола. Хачатрян сделал это с целью дискредитации протестующих.