Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца

    В регионе
    • 05 декабря, 2025
    • 11:54
    Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца

    Суд в Армении избрал арест сроком на два месяца в качестве меры пресечения в отношении главы канцелярии Эчмиадзина, архиепископа Аршака Хачатряна, задержанного в четверг.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    По версии следствия, Хачатрян в 2018 году поручил кому-то подкинуть наркотики в сумку одного из активистов, проводивших акцию с требованием отречения католикоса всех армян Гарегина II от престола. Хачатрян сделал это с целью дискредитации протестующих.

    Армения архиепископ Аршак Хачатрян ААЦ
    Ermənistanda arxiyepiskop iki ay müddətinə həbs edilib
    Elvis

    Последние новости

    12:24

    Фестиваль культуры ОИС: В Баку будет организована выставка "Творческая деревня"

    Kультурная политика
    12:19

    АБР готовит комплексный первичный отчет по декарбонизации АЖД

    Инфраструктура
    12:15

    МИД Азербайджана поздравил Таиланд

    Внешняя политика
    12:08

    Fitch: Доход ЮГК от транспортировки газа составит около $1,5 млрд в год до 2029 года

    Другие
    12:05

    Warner Bros. Discovery начала переговоры с Netflix о продаже активов

    Это интересно
    12:04

    Иоанэ Шаишмелашвили: BBC публикует недостоверные сведения об Азербайджане

    Медиа
    11:55
    Фото

    В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ

    Внешняя политика
    11:54

    Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца

    В регионе
    11:47

    Рамилия Алиева: Лицензирование ИИ станет глобальным вопросом для медиа

    Медиа
    Лента новостей