İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ermənistanda arxiyepiskop iki ay müddətinə həbs edilib

    Region
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:04
    Ermənistanda arxiyepiskop iki ay müddətinə həbs edilib

    Ermənistanda məhkəmə Eçmiədzin dəftərxanasının rəhbəri, noyabrın 27-də saxlanılan arxiyepiskop Arşak Xaçatryan barəsində qətimkan tədbiri olaraq iki aylıq həbs qərarı seçib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan KİV-i yayıb.

    İstintaqın versiyasına görə, Xaçatryan 2018-ci ildə etiraz aksiyası zamanı bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin istefasını tələb edən fəallardan birinin çantasına narkotik vasitə yerləşdirməyi kiməsə tapşırıb. Xaçatryan bunu etirazçıları gözdən salmaq məqsədi ilə edib.

    Ermənistan Erməni katalikosu
    Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца

    Son xəbərlər

    12:23

    Balakişi Qasımov yenidən Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    12:21

    UEFA Çempionlar Liqası: "Ayaks"ın Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    12:17

    Emin Əmrullayev: Gürcüstanın ali məktəbləri ilə tələbə mübadiləsi proqramlarını genişləndirmək istəyirik

    Elm və təhsil
    12:15

    İoane Şaişmelaşvili: BBC Azərbaycan haqqında qeyri-dəqiq məlumatlar yayımlayır

    Media
    12:15

    Nazir müavini: "Torpaq müsabiqələrinin keçirilməsi planlaşdırılır"

    ASK
    12:13
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:12

    ADB Azərbaycan dəmir yollarının dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə başlayıb

    İnfrastruktur
    12:09

    "Qalatasaray" və "Fənərbağça"nın futbolçusu saxlanılıb - YENİLƏNİB - 2

    Futbol
    12:08
    Foto

    Şuşada Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti