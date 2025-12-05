Ermənistanda arxiyepiskop iki ay müddətinə həbs edilib
Region
- 05 dekabr, 2025
- 12:04
Ermənistanda məhkəmə Eçmiədzin dəftərxanasının rəhbəri, noyabrın 27-də saxlanılan arxiyepiskop Arşak Xaçatryan barəsində qətimkan tədbiri olaraq iki aylıq həbs qərarı seçib.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan KİV-i yayıb.
İstintaqın versiyasına görə, Xaçatryan 2018-ci ildə etiraz aksiyası zamanı bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin istefasını tələb edən fəallardan birinin çantasına narkotik vasitə yerləşdirməyi kiməsə tapşırıb. Xaçatryan bunu etirazçıları gözdən salmaq məqsədi ilə edib.
Son xəbərlər
12:23
Balakişi Qasımov yenidən Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti seçilibFərdi
12:21
UEFA Çempionlar Liqası: "Ayaks"ın Bakıya səfər planı bəlli olubFutbol
12:17
Emin Əmrullayev: Gürcüstanın ali məktəbləri ilə tələbə mübadiləsi proqramlarını genişləndirmək istəyirikElm və təhsil
12:15
İoane Şaişmelaşvili: BBC Azərbaycan haqqında qeyri-dəqiq məlumatlar yayımlayırMedia
12:15
Nazir müavini: "Torpaq müsabiqələrinin keçirilməsi planlaşdırılır"ASK
12:13
Foto
Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
12:12
ADB Azərbaycan dəmir yollarının dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə başlayıbİnfrastruktur
12:09
"Qalatasaray" və "Fənərbağça"nın futbolçusu saxlanılıb - YENİLƏNİB - 2Futbol
12:08
Foto