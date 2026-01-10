İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 14:48
    İranın Baharistan bölgəsində 100 nəfər həbs edilib, İsfahanda məktəblər bağlanıb

    İranın Baharistan bölgəsində 100 nəfər həbs edilib, İsfahanda isə məktəblərin bağlanmasına qərar verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, həbs haqqında məlumatı agentliyə Baharistan bölgəsinin qubernatoru verib.

    Qubernatorun sözlərinə görə, sözügedən şəxslər ictimai asayişi pozub və iğtişaşlara rəhbərlik ediblər. Belə ki, onlar xalqa və təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı soyuq və odlu silahlardan istifadə ediblər.

    İsfahan vilayətinin böhran idarəetmə direktoru isə diqqətə çatdırıb ki, vilayət və vilayətin bütün rayonlarının məktəbləri sabah təhsilin bütün səviyyələrində qiyabi formata keçəcək:

    "Həmçinin, bütün uşaq bağçaları və məktəbəqədər təhsil müəssisələri də sabah bağlı olacaq".

    Xatırladaq ki, İranda iki həftədir mövcud siyasi idarəçiliyin əleyhinə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Son bir həftə ərzində İranda ən azı 217 etirazçı həlak olub.

    İranda etirazlar Bəharistan İran Etiraz aksiyası
