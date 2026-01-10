В Тегеране задержали более 100 протестующих
Другие страны
- 10 января, 2026
- 14:41
Иранские правоохранители задержали более 100 участников акций протестов в Тегеране по обвинению в применении оружия против граждан и полицейских.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава округа Бахарестан на юго-западе провинции Тегеран Мурад Моради Карначи.
"100 человек, нарушавших общественный порядок, и лидеры беспорядков в этом районе были задержаны. Эти лица использовали огнестрельное и холодное оружие против граждан и сил охраны правопорядка", - сказал он агентству Tasnim.
