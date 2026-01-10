Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Тегеране задержали более 100 протестующих

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 14:41
    В Тегеране задержали более 100 протестующих

    Иранские правоохранители задержали более 100 участников акций протестов в Тегеране по обвинению в применении оружия против граждан и полицейских.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава округа Бахарестан на юго-западе провинции Тегеран Мурад Моради Карначи.

    "100 человек, нарушавших общественный порядок, и лидеры беспорядков в этом районе были задержаны. Эти лица использовали огнестрельное и холодное оружие против граждан и сил охраны правопорядка", - сказал он агентству Tasnim.

    Иран Протесты в Иране задержание демонстранты массовые беспорядки
    İranın Baharistan bölgəsində 100 nəfər həbs edilib, İsfahanda məktəblər bağlanıb
    More than 100 protesters detained in Tehran

    Последние новости

    15:18

    ЕС предоставит Египту очередной транш макрофинансовой помощи в €1 млрд

    Другие страны
    15:12

    Глава МИД Израиля в этом месяце посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    14:58

    МЧС Азербайджана призывает к соблюдению мер безопасности в ветренную погоду

    Происшествия
    14:51

    Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о самороспуске

    Другие страны
    14:41

    В Тегеране задержали более 100 протестующих

    Другие страны
    14:39

    В Киеве приостановили водо- и теплоснажбение

    Другие страны
    14:37

    Ethiopian Airlines запускает строительство крупнейшего аэропорта Африки на $12,5 млрд

    Другие страны
    14:35

    Полиция задержала мужчину, совершившего магазинные кражи в Барде и Агджабеди

    Происшествия
    14:34

    Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%

    Бизнес
    Лента новостей