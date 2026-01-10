Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    СМИ: В Иране в ходе протестов погибли свыше 210 человек

    • 10 января, 2026
    СМИ: В Иране в ходе протестов погибли свыше 210 человек

    За последнюю неделю по меньшей мере 217 протестующих погибли в Иране, причем большинство смертей было вызвано огнестрельным ранением.

    Как передает Report, об этом сообщает Time со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

    Отмечается, что значительная часть погибших - молодые люди. В частности, несколько человек были убиты возле полицейского участка на севере Тегерана, где силы безопасности открыли огонь из пулеметов по протестующим.

    Информационное агентство Human Rights Activist News Agency, базирующееся в Вашингтоне и подсчитывающее только идентифицированных жертв, сообщило как минимум о 63 погибших с начала протестов. Иранская правоохранительная организация Hrana в свою очередь сообщает о не менее 65 жертвах, среди которых 7 несовершеннолетних.

    В целом протесты за это время были зафиксированы в 180 городах 31 провинции, в частности в крупнейших городах Тегеран, Мешхед, Тебриз, Шираз, Абхар, Захедан и Карадж. В стране отключен интернет, что нарушило доступ к информации.

