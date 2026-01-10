İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Ethiopian Airlines Afrikanın ən böyük hava limanının tikintisinə başlayıb

    "Ethiopian Airlines" aviaşirkəti rəsmi olaraq Efiopiyanın Bişoftu şəhərində 12,5 milyard dollar dəyərində yeni beynəlxalq hava limanının tikintisinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Layihənin tamamlanmasından sonra 2030-cu ildə bu, qitədə ən böyük hava limanı olacaq. Dövlət aviaşirkəti dörd uçuş-eniş zolağı olan hava limanının layihələndirilməsi üçün müqavilə əldə edib.

    Hava limanı eyni vaxtda 270-ə qədər təyyarə qəbul edə və ildə 110 milyon sərnişinə xidmət göstərə biləcək, bu da bölgədə aviasiya əlaqələrini və turist axınını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcək.

    Ethiopian Airlines запускает строительство крупнейшего аэропорта Африки на $12,5 млрд

