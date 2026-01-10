Ethiopian Airlines запускает строительство крупнейшего аэропорта Африки на $12,5 млрд

Авиакомпания Ethiopian Airlines официально дала старт строительству нового международного аэропорта стоимостью $12,5 млрд в эфиопском городе Бишофту.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

После завершения проекта в 2030 году аэропорт станет крупнейшим на континенте. Государственная авиакомпания получила контракт на проектирование аэропорта с четырьмя взлетно-посадочными полосами. Город Бишофту (Дэбрэ-Зэйт) находится примерно в 45 км к юго-востоку от столицы Эфиопии - Аддис-Абебы.

"Международный аэропорт Бишофту станет крупнейшим проектом авиационной инфраструктуры в истории Африки", - заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

По проекту, аэропорт сможет одновременно принимать до 270 самолетов и обслуживать до 110 миллионов пассажиров в год, что позволит значительно увеличить авиационное сообщение и туристический поток в регионе.