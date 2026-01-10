İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Xarici siyasət
    • 10 yanvar, 2026
    • 15:15
    İsrail XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar yanvarın 26-da Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan-İsrail Alyansı AIA Global məlumat verib.

    Səfər proqramında bir sıra görüşlər, o cümlədən Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla danışıqlar planlaşdırılıb.

    Məlumata görə, Bakıdan sonra Gideon Saar Qazaxıstana gedəcək.

    Глава МИД Израиля в этом месяце посетит Азербайджан
    Israeli foreign minister to visit Azerbaijan later this month

