İsrail XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 10 yanvar, 2026
- 15:15
İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar yanvarın 26-da Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan-İsrail Alyansı AIA Global məlumat verib.
Səfər proqramında bir sıra görüşlər, o cümlədən Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla danışıqlar planlaşdırılıb.
Məlumata görə, Bakıdan sonra Gideon Saar Qazaxıstana gedəcək.
