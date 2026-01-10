Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Глава МИД Израиля в этом месяце посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 10 января, 2026
    • 15:12
    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар совершит однодневный визит в Азербайджан 26 января.

    Как передает Report, об этом сообщает Азербайджано-израильский альянс AIA Global.

    В программе поездки запланирован ряд встреч, в том числе переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Согласно информации, после завершения визита в Баку Гидеон Саар направится в Казахстан.

    Израиль Азербайджан Гидеон Саар визит
