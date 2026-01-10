Глава МИД Израиля в этом месяце посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 10 января, 2026
- 15:12
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар совершит однодневный визит в Азербайджан 26 января.
Как передает Report, об этом сообщает Азербайджано-израильский альянс AIA Global.
В программе поездки запланирован ряд встреч, в том числе переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Согласно информации, после завершения визита в Баку Гидеон Саар направится в Казахстан.
