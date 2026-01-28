В Азербайджан в прошлом году экстрадировали 65 человек
Внутренняя политика
- 28 января, 2026
- 16:28
В 2025 году в Азербайджан из-за рубежа были экстрадированы 65 человек, находившихся в международном розыске.
Как сообщает Report, соответствующую информацию представили на заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2025 года.
Отмечено, что в отчетный период в целях повышения международного авторитета органов прокуратуры были расширены связи с профильными структурами иностранных государств и международными организациями. В результате мероприятий, реализованных Управлением международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, была обеспечена экстрадиция 65 обвиняемых лиц с территории зарубежных стран.
Последние новости
17:30
Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусамиИнфраструктура
17:30
Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговорВ регионе
17:10
Фото
Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в АгдамеВнутренняя политика
16:53
Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадкиЭкология
16:53
Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:52
МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборыДругие страны
16:47
Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионеВ регионе
16:34
Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцыВ регионе
16:32