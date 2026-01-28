Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджан в прошлом году экстрадировали 65 человек

    Внутренняя политика
    • 28 января, 2026
    • 16:28
    В Азербайджан в прошлом году экстрадировали 65 человек

    В 2025 году в Азербайджан из-за рубежа были экстрадированы 65 человек, находившихся в международном розыске.

    Как сообщает Report, соответствующую информацию представили на заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2025 года.

    Отмечено, что в отчетный период в целях повышения международного авторитета органов прокуратуры были расширены связи с профильными структурами иностранных государств и международными организациями. В результате мероприятий, реализованных Управлением международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, была обеспечена экстрадиция 65 обвиняемых лиц с территории зарубежных стран.

    Азербайджан экстрадиция Генпрокуратура
    Keçən il axtarışda olan 65 nəfər xaricdən Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Последние новости

    17:30

    Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами

    Инфраструктура
    17:30

    Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор

    В регионе
    17:10
    Фото

    Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

    Внутренняя политика
    16:53

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    16:53

    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:52

    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    Другие страны
    16:47

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    16:34

    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    В регионе
    16:32

    Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

    Другие страны
    Лента новостей