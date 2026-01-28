В Азербайджан в прошлом году экстрадировали 65 человек

В 2025 году в Азербайджан из-за рубежа были экстрадированы 65 человек, находившихся в международном розыске.

Как сообщает Report, соответствующую информацию представили на заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2025 года.

Отмечено, что в отчетный период в целях повышения международного авторитета органов прокуратуры были расширены связи с профильными структурами иностранных государств и международными организациями. В результате мероприятий, реализованных Управлением международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, была обеспечена экстрадиция 65 обвиняемых лиц с территории зарубежных стран.