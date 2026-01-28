Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новой атакой в случае отказа от заключения ядерной сделки.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Я уже говорил Ирану: ЗАКЛЮЧИТЕ СДЕЛКУ! Они этого не сделали, и началась операция "Полуночный молот", масштабное разрушение Ирана. Следующая атака будет намного хуже! Не допустите повторения этого. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу",- написал Трамп.

Трамп вновь повторил, что США направили в сторону Ирана "огромную армаду", возглавляемую авианосцем "Авраам Линкольн". По его словам, эта армада превосходит по масштабам силы, которые США перебросили в Венесуэлу при операции по захвату Николаса Мадуро.

"Она движется быстро, с огромной мощью, энтузиазмом и целеустремленностью. Флот готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы", - отметил Трамп.

Президент США выразил надежду, что Тегеран согласится на "справедливую и равноправную сделку", в рамках которой Иран не будет обладать ядерным оружием. При этом он подчеркнул, что "время для принятия решения истекает".