Мирзоян заявил о необходимости пересмотра целей наблюдательной миссии ЕС в Армении

Армении и Евросоюзу необходимо обсудить будущее наблюдательной миссии ЕС в стране (EUMA).

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в ПАСЕ.

По мнению главы МИД миссия ЕС содействовала стабильности в регионе.

"Сейчас у нас есть мир (с Азербайджаном - ред.) и следует задуматься о том, как эта миссия может и далее содействовать в развитии региона", - отметил он.

Отметим, что ранее глава наблюдательной миссии Маркус Риттер заявил, что она прекратит деятельность в приграничной зоне после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией из-за своей ненадобности.

Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.