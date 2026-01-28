Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мирзоян заявил о необходимости пересмотра целей наблюдательной миссии ЕС в Армении

    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 16:28
    Армении и Евросоюзу необходимо обсудить будущее наблюдательной миссии ЕС в стране (EUMA).

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в ПАСЕ.

    По мнению главы МИД миссия ЕС содействовала стабильности в регионе.

    "Сейчас у нас есть мир (с Азербайджаном - ред.) и следует задуматься о том, как эта миссия может и далее содействовать в развитии региона", - отметил он.

    Отметим, что ранее глава наблюдательной миссии Маркус Риттер заявил, что она прекратит деятельность в приграничной зоне после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией из-за своей ненадобности.

    Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.

    Арарат Мирзоян Армения Европейский союз наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA)
    Mirzoyan: Ermənistanda olan Aİ müşahidə missiyasının məqsədləri yenidən nəzərdən keçirilməlidir
    Mirzoyan says necessary to review goals of EU monitoring mission in Armenia

