    Риттер: Миссия ЕС уйдет с армянской границы после подписания мира между Баку и Ереваном

    • 23 января, 2026
    • 12:42
    Риттер: Миссия ЕС уйдет с армянской границы после подписания мира между Баку и Ереваном

    Наблюдательная миссия ЕС в Армении прекратит деятельность в приграничной зоне после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией из-за своей ненадобности.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава наблюдательной миссии Маркус Риттер в эфире общественной телекомпании Армении.

    "После подписания и ратификации мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном мы больше не будем выполнять миссию на границе, поскольку в этом не будет нужны", - сказал он в ответ на вопрос о том, что в парафированном в августе прошлого года в Вашингтоне соглашении есть пункт, запрещающий дислокацию на границе сил третьих стран.

    "Мы знаем, что после подписания и ратификации мирного соглашения мы больше не понадобимся. Мы не понадобимся на границе, но мы продолжим посещать приграничные населенные пункты. Есть взаимная договоренность о продолжении нашей работы, посещении приграничных населенных пунктов", - добавил он.

