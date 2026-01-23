Aİ missiyası Bakı və İrəvan arasında sülh sazişindən sonra Ermənistan sərhədini tərk edəcək
Xarici siyasət
- 23 yanvar, 2026
- 12:47
Avropa İttifaqının (Aİ) Ermənistandakı müşahidə missiyasının rəhbəri Markus Ritter bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalandıqdan sonra missiya artıq sərhəddə öz funksiyalarını yerinə yetirməyəcək, çünki buna ehtiyac olmayacaq.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o bu barədə Ermənistanın İctimai Televiziyasına müsahibəsində bildirib.
Xəbər yenilənir
