    Aİ missiyası Bakı və İrəvan arasında sülh sazişindən sonra Ermənistan sərhədini tərk edəcək

    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 12:47
    Aİ missiyası Bakı və İrəvan arasında sülh sazişindən sonra Ermənistan sərhədini tərk edəcək

    Avropa İttifaqının (Aİ) Ermənistandakı müşahidə missiyasının rəhbəri Markus Ritter bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalandıqdan sonra missiya artıq sərhəddə öz funksiyalarını yerinə yetirməyəcək, çünki buna ehtiyac olmayacaq.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o bu barədə Ermənistanın İctimai Televiziyasına müsahibəsində bildirib.

    Xəbər yenilənir

    Ermənistan Avropa İttifaqı müşahidə missiyası
