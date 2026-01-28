Генпрокуратура наложила арест на имущество на 82 млн манатов в 2025г

Генеральная прокуратура Азербайджана в рамках расследования уголовных дел наложила арест на имущество общей стоимостью более 82 млн манатов в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии по итогам 2025 года.

По его словам, по завершенным уголовным делам общий материальный ущерб составил свыше 435 млн манатов, из которых в ходе следствия удалось возместить около 259 млн манатов, или почти 60%.

По делам, расследованным непосредственно органами прокуратуры, установлен ущерб на сумму около 95 млн манатов, из которых возмещено более 32 млн манатов. Кроме того, в государственный бюджет дополнительно перечислено свыше 5 млн манатов по делам, производство по которым было прекращено.