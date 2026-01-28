Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Генпрокуратура Азербайджана в 2025 году отменила более 900 решений по уголовным делам

    Происшествия
    • 28 января, 2026
    • 16:20
    Генпрокуратура Азербайджана в 2025 году отменила более 900 решений по уголовным делам

    Генеральная прокуратура в 2025 году отменила 953 решения о прекращении производства по уголовным делам, признанных необоснованными и незаконными.

    Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии по итогам 2025 года.

    За отчетный период органами прокуратуры было подано 1 389 апелляционных и 406 кассационных протестов, в результате удовлетворения 766 апелляционных и 74 кассационных протестов были устранены допущенные нарушения закона.

    Генпрокуратура Кямран Алиев уголовные дела
    Ötən il cinayət işləri üzrə 953 qərar əsassız və qanunsuz hesab edilərək ləğv olunub

    Последние новости

    17:30

    Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор

    В регионе
    17:10
    Фото

    Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

    Внутренняя политика
    16:53

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    16:53

    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:52

    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    Другие страны
    16:47

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    16:34

    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    В регионе
    16:32

    Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

    Другие страны
    16:28

    Мирзоян заявил о необходимости пересмотра целей наблюдательной миссии ЕС в Армении

    В регионе
    Лента новостей