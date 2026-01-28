Генпрокуратура Азербайджана в 2025 году отменила более 900 решений по уголовным делам

Генеральная прокуратура в 2025 году отменила 953 решения о прекращении производства по уголовным делам, признанных необоснованными и незаконными.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии по итогам 2025 года.

За отчетный период органами прокуратуры было подано 1 389 апелляционных и 406 кассационных протестов, в результате удовлетворения 766 апелляционных и 74 кассационных протестов были устранены допущенные нарушения закона.