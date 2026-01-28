Генпрокуратура: В 2025 году при взрывах мин и НРБ пострадали 33 человека

В 2025 году в Азербайджане 33 человека получили телесные повреждения различной степени в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии по итогам 2025 года.

Генпрокурор подчеркнул, что с ноября 2020 года по настоящее время жертвами минных инцидентов стали в общей сложности 417 человек, из них 71 погиб, 346 получили телесные повреждения различной степени.