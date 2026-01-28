2025-ci ildə mina və partlamamış hərbi sursat partlayışları nəticəsində 33 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb
Hadisə
- 28 yanvar, 2026
- 16:05
2025-ci ildə mina və partlamamış hərbi sursat partlayışları nəticəsində 33 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev 2025-ci ilin yekunlarına dair geniş kollegiya iclasında deyib.
2020-ci ilin noyabr ayından hazırki vaxtadək isə ümumilikdə 417 şəxs bu hadisələrin qurbanı olmuş, onlardan 71 nəfəri həlak olmuş, 346 nəfəri müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb.
Son xəbərlər
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:47
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3Futbol
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03