    Европейский рейтинг QS: Число азербайджанских университетов достигло 15

    Наука и образование
    • 28 января, 2026
    • 16:27
    Европейский рейтинг QS: Число азербайджанских университетов достигло 15

    Количество азербайджанских университетов, включенных в "Рейтинг лучших университетов Европы QS", опубликованный международным рейтинговым агентством Quacquarelli Symonds (QS), увеличилось с 9 до 15 по сравнению с прошлым годом.

    Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию.

    Среди 958 университетов из 42 стран, представленных в рейтинге, 6 азербайджанских университетов впервые вошли в список в этом году. По количеству новых вузов Азербайджан занял 17-е место.

    Среди стран, представленных десятью и более университетами, Азербайджан занимает третье место по темпам улучшения позиций своих вузов в международных рейтингах.

    Первую тройку по стране заняли соответственно Азербайджанский государственный экономический университет (271), Бакинский государственный университет (278), Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (349).

    Отметим, что по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга, большинство азербайджанских университетов в списке в этом году улучшили свои позиции по таким ключевым индикаторам, как "Академическая репутация", "Репутация среди работодателей", "Результаты трудоустройства", "Доля иностранных преподавателей" и "Соотношение преподавателей и студентов".

    Лента новостей