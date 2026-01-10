İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Yəmənin Cənubi Keçid Şurası özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 15:15
    Yəmənin Cənubi Keçid Şurası özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edib

    Yəmənin Cənubi Keçid Şurası (CKŞ) təşkilatın özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, müvafiq bəyanat "X" sosial şəbəkəsində dərc edilib.

    Daha əvvəl bir sıra KİV Cənubi Keçid Şurasının nümayəndələrinə istinadən təşkilatın özünü buraxacağını elan etdiyi barədə məlumat yayıb.

    Bundan əlavə, yanvarın 7-də Yəmən hökuməti CKŞ sədri Aydarus Əz-Zubaydini dövlətə xəyanətdə ittiham edib.

    Yəmən təkzib
    Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о самороспуске

    Son xəbərlər

    15:23

    "Mançester Yunayted" Ueyn Runinin oğluna qadağa qoyub

    Futbol
    15:15

    Yəmənin Cənubi Keçid Şurası özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    15:15

    İsrail XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    15:14

    Azərbaycan daşıyıcılarının rəqabət qabiliyyətini zəiflədən amillər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:13

    Ukraynanın bərpasında Azərbaycanla birgə fəaliyyət perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:05

    Kiyevdə su və istilik təchizatı dayandırılıb

    Digər ölkələr
    14:54

    Gürcüstan Karate Federasiyasının prezidenti: Azərbaycan komandası çox güclüdür

    Fərdi
    14:48

    İranın Baharistan bölgəsində 100 nəfər həbs edilib, İsfahanda məktəblər bağlanıb

    Region
    14:47

    "Ethiopian Airlines" Afrikanın ən böyük hava limanının tikintisinə başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti