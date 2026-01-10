Yəmənin Cənubi Keçid Şurası özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edib
- 10 yanvar, 2026
- 15:15
Yəmənin Cənubi Keçid Şurası (CKŞ) təşkilatın özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, müvafiq bəyanat "X" sosial şəbəkəsində dərc edilib.
Daha əvvəl bir sıra KİV Cənubi Keçid Şurasının nümayəndələrinə istinadən təşkilatın özünü buraxacağını elan etdiyi barədə məlumat yayıb.
Bundan əlavə, yanvarın 7-də Yəmən hökuməti CKŞ sədri Aydarus Əz-Zubaydini dövlətə xəyanətdə ittiham edib.
