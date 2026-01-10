Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о самороспуске
Другие страны
- 10 января, 2026
- 14:51
Южный переходный совет (ЮПС) Йемена опроверг информацию о самороспуске организации.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети X.
Накануне ряд СМИ со ссылкой на представителей ЮПС заявили, что организация объявляет о своем самороспуске. Также 7 января правительство Йемена обвинило председателя ЮПС Айдаруса аз-Зубайди в госизмене.
