Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о самороспуске

Южный переходный совет (ЮПС) Йемена опроверг информацию о самороспуске организации.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети X.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на представителей ЮПС заявили, что организация объявляет о своем самороспуске. Также 7 января правительство Йемена обвинило председателя ЮПС Айдаруса аз-Зубайди в госизмене.