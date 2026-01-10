Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о самороспуске

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 14:51
    Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о самороспуске

    Южный переходный совет (ЮПС) Йемена опроверг информацию о самороспуске организации.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети X.

    Накануне ряд СМИ со ссылкой на представителей ЮПС заявили, что организация объявляет о своем самороспуске. Также 7 января правительство Йемена обвинило председателя ЮПС Айдаруса аз-Зубайди в госизмене.

    Yəmənin Cənubi Keçid Şurası özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edib

