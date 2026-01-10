İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Kiyevdə su və istilik təchizatı dayandırılıb

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 15:05
    Kiyevdə su və istilik təchizatı dayandırılıb

    Kiyevdə yanvarın 10-u səhərdən su və istilik təchizatı, eyni zamanda, elektriklə işləyən nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kiyev Şəhər Dövlət Administrasiyası məlumat yayıb.

    "Ukrenerqo" Milli Enerji Şirkətinin göstərişi ilə şəhərdə qəza elektrik kəsintisi tətbiq edilib. Su və istilik təchizatı, elektrik nəqliyyatı sistemlərinin işi dayandırılıb", - inzibati orqan vurğulayıb.

    Enerji mütəxəssisləri bütün sistemləri mümkün qədər tez normal rejimə qaytarmaq üçün bərpa işləri aparırlar.

    "Əvəzləyici avtobus marşrutları işə salınacaq", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Rusiya yanvarın 10-na keçən gecə Ukraynaya "İskəndər-M" ballistik raketi və 120-dən çox dron ilə zərbə endirib.

    Ukrayna Kiyev Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    В Киеве приостановили водо- и теплоснажбение
    Emergency power outages halt heat, water, and transport across Kyiv

    Son xəbərlər

    15:23

    "Mançester Yunayted" Ueyn Runinin oğluna qadağa qoyub

    Futbol
    15:15

    Yəmənin Cənubi Keçid Şurası özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    15:15

    İsrail XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    15:14

    Azərbaycan daşıyıcılarının rəqabət qabiliyyətini zəiflədən amillər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:13

    Ukraynanın bərpasında Azərbaycanla birgə fəaliyyət perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:05

    Kiyevdə su və istilik təchizatı dayandırılıb

    Digər ölkələr
    14:54

    Gürcüstan Karate Federasiyasının prezidenti: Azərbaycan komandası çox güclüdür

    Fərdi
    14:48

    İranın Baharistan bölgəsində 100 nəfər həbs edilib, İsfahanda məktəblər bağlanıb

    Region
    14:47

    "Ethiopian Airlines" Afrikanın ən böyük hava limanının tikintisinə başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti