В Киеве приостановили водо- и теплоснажбение

В Киеве утром 10 января была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Как передает Report, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"По команде Национальной энергетической компании Укрэнерго в городе введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта", - подчеркнули в администрации.

Энергетики проводят восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть все системы в нормальный режим.

По данным "Киевпасстранса", из-за нестабильной ситуации в энергосистеме, временно остановился электротранспорт на левом и правом берегу столицы.

"Будут запущены дублирующие автобусные маршруты", - говорится в сообщении.

Отметим, что Россия в ночь на 10 января нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и более чем 120 боевыми дронами.