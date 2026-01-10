Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 14:39
    В Киеве приостановили водо- и теплоснажбение

    В Киеве утром 10 января была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

    Как передает Report, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

    "По команде Национальной энергетической компании Укрэнерго в городе введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта", - подчеркнули в администрации.

    Энергетики проводят восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть все системы в нормальный режим.

    По данным "Киевпасстранса", из-за нестабильной ситуации в энергосистеме, временно остановился электротранспорт на левом и правом берегу столицы.

    "Будут запущены дублирующие автобусные маршруты", - говорится в сообщении.

    Отметим, что Россия в ночь на 10 января нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и более чем 120 боевыми дронами.

    Украина Киев аварийное отключение водоснабжение теплоснабжение электротранспорт российско-украинская война
    Kiyevdə su və istilik təchizatı dayandırılıb

