Министр: Азербайджанцы в Грузии должны владеть и родным, и грузинским языками

В Грузии проживает значительное число азербайджанцев, и они должны изучать как свой родной язык, так и государственный язык - грузинский.

Об этом сказал грузинскому бюро Report министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что возможности получения высшего образования на том или ином языке для проживающих в Грузии азербайджанцев не должны быть ограничены:

"Существует программа "1+4" (1 год изучения языка, 4 года обучения – ред.) для обучения наших соотечественников в университетах Грузии. Эта программа принесла пользу. Но в то же время должны расширяться возможности для этих граждан получать образование на разных языках, для поступления в высшие учебные заведения".