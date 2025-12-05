Министр: Азербайджанцы в Грузии должны владеть и родным, и грузинским языками
Наука и образование
- 05 декабря, 2025
- 13:01
В Грузии проживает значительное число азербайджанцев, и они должны изучать как свой родной язык, так и государственный язык - грузинский.
Об этом сказал грузинскому бюро Report министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Он отметил, что возможности получения высшего образования на том или ином языке для проживающих в Грузии азербайджанцев не должны быть ограничены:
"Существует программа "1+4" (1 год изучения языка, 4 года обучения – ред.) для обучения наших соотечественников в университетах Грузии. Эта программа принесла пользу. Но в то же время должны расширяться возможности для этих граждан получать образование на разных языках, для поступления в высшие учебные заведения".
