    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $67

    Энергетика
    • 06 декабря, 2025
    • 09:59
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,45 или 0,68% - до $66,95.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,64.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,54 или 0,84% - до $65,05 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dollara yaxınlaşır
