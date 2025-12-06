МАГАТЭ: Саркофаг на Чернобыльской АЭС потерял свою защитную функцию

Защитный саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), построенный для удержания радиоактивных элементов после катастрофы 1986 года, больше не способен выполнять свою функцию из-за повреждений, нанесенных дроном.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Агентство отмечает, что проверка стальной защитной конструкции, строительство которой было завершено в 2019 году, выявила, что удар дрона, произошедший в феврале, приведет к деградации сооружения.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что часть ремонтных работ уже выполнена, однако "комплексное восстановление остается необходимым для предотвращения дальнейшего разрушения конструкции и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности".

В феврале 2025 года в новый саркофаг ЧАЭС попал беспилотник. МАГАТЭ оценило ущерб как значительный, однако отметило, что уровень радиации на станции не изменился.