    МАГАТЭ: Саркофаг на Чернобыльской АЭС потерял свою защитную функцию

    • 06 декабря, 2025
    • 09:27
    Защитный саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), построенный для удержания радиоактивных элементов после катастрофы 1986 года, больше не способен выполнять свою функцию из-за повреждений, нанесенных дроном.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

    Агентство отмечает, что проверка стальной защитной конструкции, строительство которой было завершено в 2019 году, выявила, что удар дрона, произошедший в феврале, приведет к деградации сооружения.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что часть ремонтных работ уже выполнена, однако "комплексное восстановление остается необходимым для предотвращения дальнейшего разрушения конструкции и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности".

    В феврале 2025 года в новый саркофаг ЧАЭС попал беспилотник. МАГАТЭ оценило ущерб как значительный, однако отметило, что уровень радиации на станции не изменился.

    Украина Россия МАГАТЭ ЧАЭС Чернобыльская АЭС российско-украинская война Рафаэль Гросси
