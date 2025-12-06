Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    S&P: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025г составит 3,9% ВВП

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 09:29
    S&P: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025г составит 3,9% ВВП

    Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2025-2028гг составит в среднем 3,5% ВВП в год.

    Как сообщает Report, такая оценка приведена в прогнозах международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

    Согласно оценкам S&P, по итогам 2025 года профицит счета текущих операций составит 3,9% ВВП, в 2026-2027гг составит 3,4% ВВП в год, в 2028 году - 3,3% ВВП.

    Базовый прогноз цен на нефть агентства на 2026 год составляет $60 за баррель, на 2027-2028гг - $65 за баррель.

    Отметим, что в 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $4,7 млрд или 6,3% ВВП.

    В I полугодии 2025 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $2,3 млрд или 6,3% ВВП. По итогам текущего года Центробанк ожидает его в размере $3,7 млрд при средней цене на нефть около $70 за баррель.

