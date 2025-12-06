"S&P": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2025-ci ildə ÜDM-in 3,9 %-ni təşkil edəcək
- 06 dekabr, 2025
- 10:12
Azərbaycanın tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının (CƏB) profisiti 2025-2028-ci illərdə ildə orta hesabla ÜDM-in 3,5 %-ni təşkil edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu qiymətləndirmə "S&P Global Ratings"in beynəlxalq reytinq agentliyinin proqnozlarında göstərilib.
"S&P"nin qiymətləndirməsinə görə, 2025-ci ilin yekunlarına əsasən CƏB profisiti ÜDM-in 3,9 %-ni, 2026-2027-ci illərdə ildə ÜDM-in 3,4 %-ni, 2028-ci ildə isə ÜDM-in 3,3 %-ni təşkil edəcək.
Agentliyin 2026-cı il üçün neftin qiymətləri üzrə baza proqnozu bir barel üçün 60 ABŞ dolları, 2027-2028-ci illər üçün isə bir barel üçün 65 ABŞ dolları təşkil edir.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Azərbaycanın tədiyə balansının CƏB profisiti 4,7 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib.
Bu ilin I yarısında Azərbaycanın tədiyə balansının CƏB profisiti 2,3 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2025-ci ilin yekunları üzrə tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisitinin 3,7 milyard ABŞ dolları olacağını gözləyir.