    "S&P": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2025-ci ildə ÜDM-in 3,9 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    • 06 dekabr, 2025
    • 10:12
    S&P: Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2025-ci ildə ÜDM-in 3,9 %-ni təşkil edəcək

    Azərbaycanın tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının (CƏB) profisiti 2025-2028-ci illərdə ildə orta hesabla ÜDM-in 3,5 %-ni təşkil edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu qiymətləndirmə "S&P Global Ratings"in beynəlxalq reytinq agentliyinin proqnozlarında göstərilib.

    "S&P"nin qiymətləndirməsinə görə, 2025-ci ilin yekunlarına əsasən CƏB profisiti ÜDM-in 3,9 %-ni, 2026-2027-ci illərdə ildə ÜDM-in 3,4 %-ni, 2028-ci ildə isə ÜDM-in 3,3 %-ni təşkil edəcək.

    Agentliyin 2026-cı il üçün neftin qiymətləri üzrə baza proqnozu bir barel üçün 60 ABŞ dolları, 2027-2028-ci illər üçün isə bir barel üçün 65 ABŞ dolları təşkil edir.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Azərbaycanın tədiyə balansının CƏB profisiti 4,7 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib.

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanın tədiyə balansının CƏB profisiti 2,3 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2025-ci ilin yekunları üzrə tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisitinin 3,7 milyard ABŞ dolları olacağını gözləyir.

