    S&P оценил чистую международную инвестиционную позицию Азербайджана до 2029 года

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 10:07
    Чистая международная инвестиционная позиция Азербайджана составит в среднем около 76% ВВП в 2025-2028 годах.

    Как сообщает Report, такая оценка приведена в прогнозах международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

    "Внешний баланс Азербайджана остается одной из его самых сильных кредитных характеристик, подкрепленных значительными активами в иностранной валюте, накопленными в Госнефтефонде (ГНФАР). Эти буферы обеспечивают существенную защиту от внешних шоков. Мы ожидаем, что внешние ликвидные активы останутся выше внешнего долга страны как минимум до 2028 года, в то время как чистая международная инвестиционная позиция составит в среднем около 76% ВВП в 2025-2028 годах", - отмечает агентство.

    По оценкам S&P, хотя экономика Азербайджана остается уязвимой к потенциальной волатильности условий торговли, чистые внешние позиции страны должны существенно смягчить влияние неблагоприятных ценовых циклов (на углеводороды - ред.) на внешнюю ликвидность и экономику в целом.

    Агентство отмечает, что текущие бюджетные обсуждения указывают на то, что правительство Азербайджана дефицит госбюджета на 2026 год оценивает в 2,3% ВВП, исходя из средней цены на нефть в $65 за баррель.

    Аналитики S&P ожидают, что Азербайджан сохранит курс маната к доллару на уровне 1,7 AZN/$1 в 2025-2028гг.

    S&P Азербайджан инвестиционная позиция оценка
    S&P evaluates Azerbaijan's net international investment position until 2029
