Дорожная полиция призвала водителей не садиться за руль в усталом и сонном состоянии

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Как сообщили Report в управлении, в обращении отмечается, что одной из основных причин ряда ДТП является нахождение водителя за рулем в усталом и сонном состоянии.

"В таких случаях ослабление внимания водителя и снижение реакции значительно увеличивают риск аварии", - заявили в Главном управлении.

Отмечается, что особенно в последнее время отсутствие должного контроля за режимом работы и отдыха водителей при перевозке работников сельского хозяйства и других производственных отраслей приводит к тяжелым ДТП:

"Выезд на дорогу рано утром в состоянии сонливости, длительные поездки без остановки увеличивают риск засыпания водителя за рулем, что, в свою очередь, может стать причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий".

Дорожная полиция, обращаясь к юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в этой сфере, предупредила, что при перевозке работников должны использоваться только исправные транспортные средства, отвечающие требованиям безопасности, а также должен осуществляться строгий контроль за режимом работы и отдыха водителей.