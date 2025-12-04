Стала известна причина задержания архиепископа Хачатряна - ОБНОВЛЕНО

Главу канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина архиепископа Аршака Хачатряна задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

Как передает Report, об этом Armenia Today сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, в рамках предварительного расследования возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 393 УК Армении - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.

17:53

В Ереване задержан глава канцелярии Эчмиадзина архиепископ Аршак Хачатрян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях адвокат Арсен Бабаян.

По словам юриста, главу канцелярии задержали сотрудники Службы нацбезопасности в здании Следственного комитета.

Подробности и причины задержания не раскрываются.