    Стала известна причина задержания архиепископа Хачатряна - ОБНОВЛЕНО

    • 04 декабря, 2025
    • 18:28
    Главу канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина архиепископа Аршака Хачатряна задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

    Как передает Report, об этом Armenia Today сообщили в Следственном комитете.

    По данным ведомства, в рамках предварительного расследования возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 393 УК Армении - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.

    В Ереване задержан глава канцелярии Эчмиадзина архиепископ Аршак Хачатрян.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях адвокат Арсен Бабаян.

    По словам юриста, главу канцелярии задержали сотрудники Службы нацбезопасности в здании Следственного комитета.

    Подробности и причины задержания не раскрываются.

    Arxiyepiskop Xaçatryanın saxlanılma səbəbi məlum olub - YENİLƏNİB
