Стала известна причина задержания архиепископа Хачатряна - ОБНОВЛЕНО
- 04 декабря, 2025
- 18:28
Главу канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина архиепископа Аршака Хачатряна задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.
Как передает Report, об этом Armenia Today сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, в рамках предварительного расследования возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 393 УК Армении - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях адвокат Арсен Бабаян.
По словам юриста, главу канцелярии задержали сотрудники Службы нацбезопасности в здании Следственного комитета.
Подробности и причины задержания не раскрываются.