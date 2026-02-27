Арагчи: Технические группы Ирана и США проведут консультации в Вене 2 марта
В регионе
- 27 февраля, 2026
- 00:02
Технические команды Ирана и США начнут консультации в Вене 2 марта, следующий раунд переговоров состоится менее чем через неделю.
Как передает Report, об этом б этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам очередного раунда непрямых переговоров с США в Женеве.
"Было решено, что технические группы с понедельника начнут технические консультации в Вене в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии и с участием экспертов этой организации", - сказал министр.
По его словам, стороны намерены привести технические аспекты в соответствие с политическими требованиями. "Также принято решение, что очень скоро, возможно, менее чем через неделю состоится следующий раунд переговоров", - отметил Арагчи.
Последние новости
00:17
Рахман Мустафаев: Процесс признания в мире Ходжалинского геноцида остается актуальнымВнешняя политика
00:02
Арагчи: Технические группы Ирана и США проведут консультации в Вене 2 мартаВ регионе
23:54
Умеров: В Женеве стороны сосредоточились на долгосрочных механизмах поддержки УкраиныДругие страны
23:35
Зеленский: Очередные переговоры Украины, США и РФ вероятно состоятся в марте в Абу-ДабиДругие страны
23:28
Посол Турции в РФ: Мы осуждаем Ходжалинскую трагедиюВнешняя политика
23:22
В Баку автомобиль сбил насмерть жителя ДжалилабадаПроисшествия
23:07
В правительстве Франции произведены кадровые перестановкиДругие страны
23:04
СМИ: В ходе столкновений Пакистана и Афганистана погибли порядка 30 афганских боевиков - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
22:47