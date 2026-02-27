Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Арагчи: Технические группы Ирана и США проведут консультации в Вене 2 марта

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 00:02
    Арагчи: Технические группы Ирана и США проведут консультации в Вене 2 марта

    Технические команды Ирана и США начнут консультации в Вене 2 марта, следующий раунд переговоров состоится менее чем через неделю.

    Как передает Report, об этом б этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам очередного раунда непрямых переговоров с США в Женеве.

    "Было решено, что технические группы с понедельника начнут технические консультации в Вене в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии и с участием экспертов этой организации", - сказал министр.

    По его словам, стороны намерены привести технические аспекты в соответствие с политическими требованиями. "Также принято решение, что очень скоро, возможно, менее чем через неделю состоится следующий раунд переговоров", - отметил Арагчи.

    США Иран переговоры технические группы Аббас Арагчи

