    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 01:44
    В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5

    Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 19:21 по местному времени в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Вранча (восток страны).

    Как передает Report, об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли.

    Очаг находился на глубине 107,9 км, вблизи городов Фокшань, Бузэу, Сфынту-Георге, Бырлад, Бакэу и Брашов. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

