В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 19:21 по местному времени в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Вранча (восток страны).

Как передает Report, об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли.

Очаг находился на глубине 107,9 км, вблизи городов Фокшань, Бузэу, Сфынту-Георге, Бырлад, Бакэу и Брашов. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.