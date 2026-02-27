В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 01:44
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 19:21 по местному времени в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Вранча (восток страны).
Как передает Report, об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли.
Очаг находился на глубине 107,9 км, вблизи городов Фокшань, Бузэу, Сфынту-Георге, Бырлад, Бакэу и Брашов. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
