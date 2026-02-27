Geo: Пакистан ударил по провинции Нангархар в Афганистане

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удар по позициям афганских военных в провинции Нангархар.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их информации, в результате атаки был уничтожен крупный склад боеприпасов.