Geo: Пакистан ударил по провинции Нангархар в Афганистане
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 01:18
Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удар по позициям афганских военных в провинции Нангархар.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники в силовых структурах.
По их информации, в результате атаки был уничтожен крупный склад боеприпасов.
