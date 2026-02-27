Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Рахман Мустафаев: Процесс признания в мире Ходжалинского геноцида остается актуальным

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 00:17
    Рахман Мустафаев: Процесс признания в мире Ходжалинского геноцида остается актуальным

    Международная политико-правовая оценка Ходжалинского геноцида остается актуальной задачей, это необходимо для предотвращения подобных преступлений в будущем, заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

    Как передает российское бюро Report, об этом дипломат сказал, выступая на памятном мероприятии, приуроченном к 34-й годовщине Ходжалинской трагедии, которое прошло в посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

    Он подчеркнул, что нынешняя годовщина отмечается в особых условиях - когда лидеры бывшего сепаратистского режима, организаторы преступлений против азербайджанского народа, осуждены Бакинским военным судом.

    "Справедливость восторжествовала, однако международная политико-правовая оценка Ходжалинского геноцида остаётся актуальной задачей. Это важно для предотвращения подобных преступлений в будущем", - заявил дипломат.

    Мустафаев напомнил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были убиты 613 мирных жителей, включая женщин, детей и пожилых людей, 487 человек получили тяжелые ранения, судьба ряда жителей до сих пор остается неизвестной.

    Посол также рассказал о международной кампании "Justice for Khojaly", инициированной в 2008 году вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. По его словам, в 2010–2024 годах парламенты 18 стран осудили события в Ходжалы как массовую резню и преступление против человечества.

    Он подчеркнул, что после полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году в Карабахском регионе продолжаются масштабные восстановительные работы, в том числе в Ходжалы.

    Глава дипмиссии коснулся процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Отдельно Мустафаев остановился на деятельности Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), подчеркнув, что страна входит в число наиболее заминированных в мире. По его словам, в Карабахе и прилегающих территориях было заложено более одного миллиона мин, зараженными минами считаются около 13% территории Азербайджана. На данный момент очищено более 20% зараженных участков, обезврежено около 63 тысяч мин и Азербайджан реализует одну из самых масштабных в мире постконфликтных программ по разминированию.

    Завершился вечер показом документального фильма о событиях Ходжалинской трагедии, а также сокращённой версии новой документальной ленты "ANAMA", посвящённой деятельности Агентства по разминированию.

    Гости также ознакомились с тематической фотовыставкой и книжной экспозицией, посвящённой Ходжалинскому геноциду.

    Рахман Мустафаев Ходжалинский геноцид

    Последние новости

    00:17

    Рахман Мустафаев: Процесс признания в мире Ходжалинского геноцида остается актуальным

    Внешняя политика
    00:02

    Арагчи: Технические группы Ирана и США проведут консультации в Вене 2 марта

    В регионе
    23:54

    Умеров: В Женеве стороны сосредоточились на долгосрочных механизмах поддержки Украины

    Другие страны
    23:35

    Зеленский: Очередные переговоры Украины, США и РФ вероятно состоятся в марте в Абу-Даби

    Другие страны
    23:28

    Посол Турции в РФ: Мы осуждаем Ходжалинскую трагедию

    Внешняя политика
    23:22

    В Баку автомобиль сбил насмерть жителя Джалилабада

    Происшествия
    23:07

    В правительстве Франции произведены кадровые перестановки

    Другие страны
    23:04

    СМИ: В ходе столкновений Пакистана и Афганистана погибли порядка 30 афганских боевиков - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    22:47

    Венгрия рассматривает трубопровод "Адрия" как альтернативу "Дружбе"

    Другие страны
    Лента новостей