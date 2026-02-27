Рахман Мустафаев: Процесс признания в мире Ходжалинского геноцида остается актуальным

Международная политико-правовая оценка Ходжалинского геноцида остается актуальной задачей, это необходимо для предотвращения подобных преступлений в будущем, заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Как передает российское бюро Report, об этом дипломат сказал, выступая на памятном мероприятии, приуроченном к 34-й годовщине Ходжалинской трагедии, которое прошло в посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Он подчеркнул, что нынешняя годовщина отмечается в особых условиях - когда лидеры бывшего сепаратистского режима, организаторы преступлений против азербайджанского народа, осуждены Бакинским военным судом.

"Справедливость восторжествовала, однако международная политико-правовая оценка Ходжалинского геноцида остаётся актуальной задачей. Это важно для предотвращения подобных преступлений в будущем", - заявил дипломат.

Мустафаев напомнил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были убиты 613 мирных жителей, включая женщин, детей и пожилых людей, 487 человек получили тяжелые ранения, судьба ряда жителей до сих пор остается неизвестной.

Посол также рассказал о международной кампании "Justice for Khojaly", инициированной в 2008 году вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. По его словам, в 2010–2024 годах парламенты 18 стран осудили события в Ходжалы как массовую резню и преступление против человечества.

Он подчеркнул, что после полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году в Карабахском регионе продолжаются масштабные восстановительные работы, в том числе в Ходжалы.

Глава дипмиссии коснулся процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Отдельно Мустафаев остановился на деятельности Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), подчеркнув, что страна входит в число наиболее заминированных в мире. По его словам, в Карабахе и прилегающих территориях было заложено более одного миллиона мин, зараженными минами считаются около 13% территории Азербайджана. На данный момент очищено более 20% зараженных участков, обезврежено около 63 тысяч мин и Азербайджан реализует одну из самых масштабных в мире постконфликтных программ по разминированию.

Завершился вечер показом документального фильма о событиях Ходжалинской трагедии, а также сокращённой версии новой документальной ленты "ANAMA", посвящённой деятельности Агентства по разминированию.

Гости также ознакомились с тематической фотовыставкой и книжной экспозицией, посвящённой Ходжалинскому геноциду.