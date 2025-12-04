İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İrəvanda arxiyepiskop Arşak Xaçatryan saxlanılıb

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 18:04
    İrəvanda arxiyepiskop Arşak Xaçatryan saxlanılıb

    İrəvanda Eçmiədzin dəftərxanasının rəhbəri, arxiyepiskop Arşak Xaçatryan saxlanılıb.

    "Report"un erməni KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə vəkil Arsen Babayan bildirib.

    Hüquqşünasın sözlərinə görə, o, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən İstintaq Komitəsinin binasında saxlanılıb. Saxlanılmanın təfərrüatları və səbəbləri açıqlanmır.

