İrəvanda arxiyepiskop Arşak Xaçatryan saxlanılıb
Region
- 04 dekabr, 2025
- 18:04
İrəvanda Eçmiədzin dəftərxanasının rəhbəri, arxiyepiskop Arşak Xaçatryan saxlanılıb.
"Report"un erməni KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə vəkil Arsen Babayan bildirib.
Hüquqşünasın sözlərinə görə, o, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən İstintaq Komitəsinin binasında saxlanılıb. Saxlanılmanın təfərrüatları və səbəbləri açıqlanmır.
