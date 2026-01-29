İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İstanbulda məhbusları daşıyan avtobusun aşması nəticəsində 20-yə yaxın şəxs yaralanıb - YENİLƏNİB

    • 29 yanvar, 2026
    • 18:59
    İstanbulda məhbusları daşıyan avtobusun aşması nəticəsində 20-yə yaxın şəxs yaralanıb - YENİLƏNİB

    Türkiyənin İstanbul Şəhər Jandarma Komandanlığına məxsus və məhbusların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş avtobusun aşması nəticəsində 19 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul valiliyinin "X" hesabında məlumat yayılıb.

    Bildirilib ki, 12 məhkum, 6 jandarm və 1 sürücü yaralanıb.

    Jandarmlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.

    Türkiyənin İstanbul Şəhər Jandarma Komandanlığına məxsus və məhbusların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş avtobus naməlum səbəbdən aşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, avtobusda sürücü ilə yanaşı, 12 məhbus, 4 jandarma əməkdaşı olub.

    Qəza nəticəsində ikisi ağır olmaqla 10 nəfər xəsarət alıb. Ağır yaralılardan birinin jandarma əməkdaşı, digərinin isə məhbus olduğu bildirilib. Digər 8 yaralıdan 4-ü jandarma əməkdaşı, 4-ü isə məhbusdur.

    Hadisənin səbəbi araşdırılır.

    Türkiyə İstanbul
    В Стамбуле перевернулся автобус с заключенными, пострадали почти 20 человек

