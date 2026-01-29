В Стамбуле перевернулся автобус с заключенными, пострадали почти 20 человек
В регионе
29 января, 2026
19:21
В Стамбуле перевернулся автобус Городского управления жандармерии Турции, перевозивший заключенных.
Как сообщает Report со ссылкой на заявление городской администрации в соцсети X, в результате ДТП пострадали 19 человек.
Среди них водитель автобуса, 12 заключенных и 6 сотрудников жандармерии, двое из которых получили тяжелые травмы.
Причины происшествия выясняются.
