    В Стамбуле перевернулся автобус с заключенными, пострадали почти 20 человек

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 19:21
    В Стамбуле перевернулся автобус с заключенными, пострадали почти 20 человек

    В Стамбуле перевернулся автобус Городского управления жандармерии Турции, перевозивший заключенных.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление городской администрации в соцсети X, в результате ДТП пострадали 19 человек.

    Среди них водитель автобуса, 12 заключенных и 6 сотрудников жандармерии, двое из которых получили тяжелые травмы.

    Причины происшествия выясняются.

    Стамбул автобус жандармерия пострадавшие
    İstanbulda məhbusları daşıyan avtobusun aşması nəticəsində 20-yə yaxın şəxs yaralanıb - YENİLƏNİB
